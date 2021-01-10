اتحاد الكرة يعلن موعد نهاية الدوري.. ويؤكد: هناك تطبيق أفضل لتقنية الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري، أنه لا نية لإلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد خلال الموسم الجاري، لافتًا لوجود أشكال أخرى للتطبيق أفضل من الحالية.

وأشار عوض في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن اللجنة الثلاثية طلبت من الأندية تحمل جزء من تكاليف تطبيق التقنية، لحين توفيق وضع الاتفاق الجاري.

وقال عضو: "لا نية لإلغاء تقنية الفيديو، اللجنة الخماسية بذلت جهدًا كبيرًا لتطبيقة وكانت خطوة إيجابية، لكن فوجئنا أن الشركة التي تقدم الخدمة تعمل بخطاب إسناد وليس بعقد رسمي".

وأكمل: "يوجد خلاف حالي بين اتحاد الكرة والشركة، نحن نطلب توريد معدات جديدة والشركة تطلب مستحقاتها أولًا، ولذلك اقترحنا على الأندية أن تسدد جزء من المستحقات بشكل مؤقت لحين توفيق الأوضاع".

واختتم: "هناك أشكال عديدة لتطبيق تقنية الفيديو أفضل كثيرًا من تلك الموجودة حاليًا في مبارياتنا".

ومن جانبه، أكد محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة في تصريحات عبر نفس القناة، أن الموسم الجاري من دوري We المصري سينتهي قبل نهاية سبتمبر المقبل.

وقال الشواربي: "لدينا مشروع لجدول الدوري حتى نهايته، المسابقة ستنتهي قبل 30 سبتمبر المقبل، وستتوقف المباريات خلال فترة إقامة أولمبياد طوكيو، وهذا ما تم الاستقرار عليه".