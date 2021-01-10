جمال حمزة: عودة باسم مرسي للزمالك مخاطرة... وقيمة ساسي 25 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد جمال حمزة لاعب الزمالك السابق، أن الزمالك يحتاج مصطفى محمد، وحسام حسن مهاجم سموحة افضل المتاحين في حال رحيل مصطفى محمد.

وقال حمزة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" قدوم باسم مرسي للزمالك سيكون مخاطرة رغم أنه تدرب قبل ذلك مع باتشيكو".

وأضاف:" لو كان الاختيار بيدي سأختار مصطفى محمد عن فرجاني ساسي لان عمره لا يزال صغير ورقم عقده اقل".

وأوضح:" مع احترامي لمستوى ساسي فالمبلغ الذي يرغب في الحصول عليه للتجديد والذي يصل لـ 60 مليون جنيه في الموسم مرتفع جدا مقارنة بأرقام باقي الفريق".

وتابع:" الزمالك لم يحصل مع الزمالك على الدوري وافريقيا وحتى الكونفدرالية كان اللاعب مصاب".

وأتم:"مستحيل دفع هذا الرقم لساسي وقيمته لا تتخطى الـ 25 مليون جنيه لانه لاعب محترف، ويجب التفكير في باقي اللاعبين في حالة دفع 60 مليون جنيه لساسي ".