أيمن يونس يصدر بيانا بعد إعلان رحيله عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية السابق لكرة القدم في الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء بناء على الاتفاق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال يونس، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غدا يعتبر آخر يوم ليا في نادي الزمالك بناء على اتفاقي مع الوزير المحترم أشرف صبحي ومجلس الإدارة المميز برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز المحترم هو ومجلسه الموقر".

وأضاف: "التزمت بهذا التكليف محدد المدة وتحمّلته بأمانة، تحملته بحب واحترام وبضمير لكيان الزمالك وجماهيره العاشقة الملهمة، بشكر بكل احترام أ.طارق حشيش المسؤول المالي ومعه اللجنة التنفيذية المكملة لمجلس الإدارة، رغم خلافاتنا الإيجابية لصالح الكيان".

وأكمل: "شكرا لكل جماهير الزمالك المحترمة المساندة للكيان، بشكر جدا عبدالحليم علي، حسين السيد الرائع، خالد رفعت المتميز، نصر عزام، أشرف قاسم والنجم عادل عبد الواحد".

وتابع: "عموما فريق العمل الإداري والفني سيستمر بقوة دعمكم وحبكم في استكمال مسيرة صعبة مش مستحيلة، وناجحة بأمر الله".

وأتم يونس قائلا: "بشكر لاعبي الزمالك الرجالة المحترمين وبطلب منهم مزيدا من الانتصارات والبطولات، كل التقدير للجهاز الفني (باتشيكو الرائع) ومدحت عبد الهادي والجهاز الإداري والطبي".

يذكر أن إدارة الزمالك وجهت الشكر لأيمن يونس على الفترة التي قضاها رئيسا للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي، مشيرةً إلى أنها حرصت على وضعه مستشارا للجنة في شؤون كرة القدم للاستعانة بخبراته في الفترة المقبلة فيما يخص ملف كرة القدم.