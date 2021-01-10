الزمالك: نحتاج لساسي ولن نجمده.. ولا لرحيل زيزو حاليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أنه لا نية لتجميد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الذي تنتهي فترة تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأشار قاسم في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أن احمد سيد "زيزو" يعد من الركائز الأساسية في نادي الزمالك مما يُصعب من إمكانية رحيله عن الفريق حاليًا.

وقال قاسم: "لا نية لتجميد فرجاني ساسي، لماذا نقوم بتجميده وهو يتدرب معنا بشكل جيد ونحتاج لخدماته؟، لماذا نقوم بإبعاده أو تهميشه؟".

وأكمل: "زيزو من الركائز الأساسية للزمالك، ولن يرحل عن الفريق في الفترة الحالية نهائيًا".

وكان نادي شوقي وكيل اللاعبين قد أكدت في تصريحات سابقة، وجود عرضًا إماراتيًا لضم زيزو خلال الفترة الحالية مقابل ما يقارب مليوني ونصف المليون يورو.

واختتم قاسم: "مصطفى محمد مصيره في يد إدارة نادي الزمالك وهي من ستقوم بحسم الأمر".

الجدير بالذكر أن نادي سانت إيتيان دخل في مفاوضات مطولة مع الزمالك لضم مصطفى محمد، قبل أن يعلن فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي رغبته في التعاقد مع اللاعب.