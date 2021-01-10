في مباراة الثلوج.. الريال يتعثر أمام أوساسونا ويفشل في تصدر الليجا مؤقتا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

فرط فريق ريال مدريد في انتزاع صدارة الدوري الإسباني، ولو بشكل مؤقت، عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أوساسونا اليوم السبت في الجولة الثامنة عشر من المسابقة.

وأثرت أرضية الملعب على أداء لاعبي الفريقين ولم يكن هناك العديد من الفرص الخطيرة على المرميين، بسبب الاجواء الباردة والثلوج التي غطت أجزاء كبيرة من الملعب.

ورفع الريال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض ريال مدريد سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى أوساسونا الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة.

وباستثناء بعض الكرات العرضية التي تعامل معها مدافعي الفريق وحارسي المرمى وبعض التسديدات التي كانت بعيدة عن المرمى لم تكن هناك أي خطورة حقيقية في الثلاثين دقيقة الأولى من اللقاء.

وتسببت الأجواء الباردة وهطول الثلوج، التي غطت أجزاء من أرضية الملعب في التأثير على أداء اللاعبين داخل الملعب وغياب الفرص الخطيرة على المرميين.