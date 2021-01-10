منسق صنداونز يتحدث عن.. ضم لاعبين مصريين.. التعاقد مع جيرالدو.. وانتقال سيرينو للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد خالد علي منسق نادي صنداونز الجنوب أفريقي، وجود متابعة لعدد من اللاعبين المصريين خلال الفترة الحالية تمهيدًا لإحتمالية ضم أحدهم في الفترة المقبلة.

وأشار علي في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أن الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي ليس بين اللاعبين المرغوب التعاقد معهم من جانب الفريق الجنوب أفريقي حاليًا.

وقال علي: "صنداونز يراقب عدد من اللاعبين المصريين حاليًا من أجل ضمهم، وبكل تأكيد أي لاعب في الأهلي تحت أنظارنا، لكننا لم نفكر في ضم جيرالدو".

وأكمل: "قد يتم ضم لاعبين مصريين في الفترة المقبلة حسب ما يحتاجه الفريق ووفقًا للمتابعة الحالية، سبق وأن فكرنا في الأمر من قبل وما زلنا نفكر به".

واختتم: "أصدرنا بيانًا رسميًا حول انتقال جاستون سيرينو والنادي أكد باب المفاوضات تم غلقه تمامًا حاليًا، الأمر واضح وسيرينو لن ينتقل للأهلي حاليًا".