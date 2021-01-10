وزير الرياضة يؤكد إقامة مونديال اليد في موعده

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وزير الشباب و الرياضه الدكتور اشوف صبحي ان بطولة كأس العالم لكرة اليد و سوف تقام في مواعدها بعد التأكد من رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد .

صرح الدكتور اشوف صبحي للاعلامي سيف زاهر ان موعد تحديد اقامة البطولة كانت في فترة ما قبل الكورونا و بعد التأكد من الاتحاد الدولي لكرة اليد ان البطولة في موعدها و لا

تغير فيها كان امامنا تحدي كبير الاستكمال الانشاءات و تطوير كافه الصالات المغلقه الموجوده . ووجهه الدكتور اشرف صبحي الشكر الي الهيئه الهندسية و كل الجهات المساهمه في الانشاءات

و اضاف الدكتور اشرف صبحي انهم الان في مرحلة التشغيل و التجهيز الخاص بالجنة المنظمة للبطولة المتواجده بشكل قوي منذ

فتره . و اضاف الدكتور اشرف صبحي ان هناك تعاون من وزارة الصحة و الوزارت المعنيه بالاضافة الي رئيس الوزراء و دقة المتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في متابعه الانتهاء من الانشاءات .

و اكد الدكتور اشرف صبحي ان هناك احتياطات و اجراءت احترازية شديدة بالتعاون مع وزراة الصحه بشأن حضور المباريات و اضاف انه يتمني ظهور البطولة بشكل يليق بمصر خصوصاً بعد تنظيم بطولة الامم الافريقية لكرة القدم للمنتخب الاول و منتخب تحت ٢٣ سنه .