نادر شوقي : النادي الإماراتي يرفع عرضه للتعاقد مع زيزو الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادر شوقي ان النادي الامارتي قام برفع قيمه العرض المقدم لنادي الزمالك للحصول علي خدمات اللاعب الفريق احمد السيد زيزو في فترة الانتقالات الشتوية الي ٢ و نصف مليون يورور .

صرح نادر شوقي وكيل اللاعبين خلال مداخله هاتفيه مع الاعلامي ابراهيم فايق ان النادي الامارتي قام برفع قيمه العرض المقدم للنادي الزمالك

للحصول علي زيزو بعد رفض الزمالك خروج اي اللاعب من الفريق هذه الفترهً و اكد نادر شوفي ان الوقت بالتاكيد مهم بالنسبة للنادي الامارتي . واضاف نادر شوقي ان فكرة خروج اللاعب المصري الاحتراف بالتاكيد مفيده للكرة المصريه بصفه عامه و لا يوجد اي مؤمرات علي نادي الزمالك بشأن احتراف الاعبيه

و اشار نادر شوقي انه تلقي هجوم شديد من جماهير النادي الاهلي فتره بسبب عروض الاحتراف التي كانت مقدمه اللاعبي الفريق .

و اكد نادر شوقي ان والتر بواليا اللاعب المنتقل حديثاً للصفوف النادي الاهلي قادما من الجونه سيألق مع النادي الاهلي الفترهً القادمه و سيذكر الجماهير بفيلافيو و اضاف نادر شوقي ان اللاعب جيد جداً و ذات شخصيه قويه في الملاعب .