إصابة المشرف العام علي المنتخبات بإتحاد اليد " بكورونا "

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية بفيروس كورونا اللعين .

وكان صفا عضو مجلس إدارة إتحاد اليد ملازما للمنتخب الوطني طوال الفترة الأخيرة وترك عمله الخاص وبيته ليواصل خدماته مع المنتخب الوطني في المعسكر قبل

الأخير ورفع الروح المعنوية للاعبين مثلما حدث قبل مونديال الدانمارك وألمانيا عام ٢٠١٩ وقبل بطولة الأمم الإفريقية بتونس والتي توج فيها فراعنة اليد باللقب الإفريقي علي حساب تونس حامل لقب النسخة الماضية .

ويقيم صفا الأن بمنزله منعزلا بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمةومعربدء مرحلة العلاج . واتصل المهندس هشام نصر وئيس إتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة للبطولة وجميع أعضاء مجلس الإدارة للإطمئنان علي زميلهم في مجلس الإدارة وأمين صندوق الإتحاد مؤمن صفا وكذلك حسين لبيب مدير البطولة الذي كان دائم الإتصال بصفا خلال الأيام الماضية