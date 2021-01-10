النرويج وفرنسا صدام مبكر في دور المجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - صراع مبكر سيشهده مونديال مصر لكرة اليد للرجال وذلك في دور المجموعات التمهيدي الأول . حيث يتواجد منتخب النرويج في المجموعة الخامسة التي لفتت أنظار المحللين والخبراء بعد إجراء قرعة المونديال قبل عدة أشهر .

والتي تضم كل من النرويج وصيفة بطل العالم في

البطولتين السابقتين كان أخرهما عام ٢٠١٩ بألمانيا والدانمارك والتي خسرت فيها النرويج أمام الدانمارك صاحبة الأرض والجمهور ، بالإضافة إلي فرنسا بطلة العالم ٦ مرات والنمسا وأمريكا .

ووفقا لاجراءات القرعة سيكون الصدام حتما

مبكرا في ختام مباريات المجموعة الخامسة بين بطل أولمبياد ريو دي جانيرو عام ٢٠١٦ وهي النرويج أمام فرنسا صاحبة التاريخ والفوز باللقب العالمي ٦ مرات . وكان اللقاء الأخير الذي جمع بين الفريقين في مباراة رسمية هو نهائي بطولة العالم للرجال عام ٢٠١٧ عندما اقتنصت فرنسا اللقب علي حساب أحفاد الفايكينج بنتيجة ٢٦/٣٣ في المباراة النهائية