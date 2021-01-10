فيديو يوتيوب | ملخص فرص ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني “بنزيمة في المصيدة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب ملخص مباراة ريال مدريد وأوساسونا في ختام مباريات اليوم السبت بالجولة 18 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى، والتي انتهت بالتعادل السلبي وسط عاصفة ثلجية صعبة.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين للنجم الفرنسي كريم بنزيمة بداعي التسلل خلال الشوط الثاني، بعد استحواذ كامل للنادي الملكي الذي ضغط بكل قوته وسط انكماش غير عادي من جانب أوساسونا.

وبهذه النتيجة أضاع ريال مدريد فرصة لتصدر الليجا بشكل مؤقت بعد تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وأثلتيك بلباو بسبب الثلوج، ليعطي فرصة لبرشلونة للاقتراب منه أكثر خلال الجولات القادمة.

وانطلقت مباراة ريال مدريد وأوساسونا في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر ، 23:00 بتوقيت السعودية ، على ملعب إل سادار في مدينة بامبلونا بإقليم الباسك.

ونقل اللقاء على قناة بين سبورت القطرية 1 و3 بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي، كما نقل على قناة سبورت + البلغارية، وقناة كانال بلوس سبورت 5 أفريكا، وقناة موفي ستار لا ليجا اتش دي.

وغاب عن تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم “داني كاربخال” بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ويغيب أيضًا المهاجم الدولي الصربي “لوكا يوفيتش” بسبب إصابة عضلية، والمهاجم البرازيلي الشاب رودريجو جوس.

شاهد فيديو ملخص فرص مباراة ريال مدريد وأوساسونا