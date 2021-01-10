بيان | الزمالك يعلن مغادرة أيمن يونس لمنصب الرئيس التنفيذي لقطاع كرة القدم

أعلن نادي الزمالك المصري رحيل أيمن يونس الرئيس التنفيذي لقطاع كرة القدم عن منصبة بعد الفترة القصيرة التي قضاها بالنادي.

وقال اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت أنه يثني علي الدور الذي قام به أيمن يونس والفترة التي قضاها رئيسًا للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي.

وأكد عبد العزيز أن يونس لم يدخر جهدًا لخدمة نادي الزمالك خلال فترة وجوده في منصبه وقام بجهود مميزة في ملف كرة القدم كللها بالنجاح في العديد من الملفات التي ساهمت في مناخ الأستقرار الذي ينعم به الفريق الأول لكرة القدم الفترة الحالية.

وأضاف رئيس النادي أنه تثمينًا لهذه الجهود فقد حرصت اللجنة على وضعه مستشارًا للجنة في شئون كرة القدم للأستعانة بخبراته أيضًا في الفترة القادمة فيما يخص ملف كرة القدم.