الدوري المصري | باتشيكو يُعبر عن فخره بلاعبي الزمالك الحاليين

أبدي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك المصري عن رضاه عن الأداء الذي ظهر به لاعبيه أمام طلائع الجيش خاصة بعد الفوز بثلاثة أهدف نظيفة اليوم السبت في الدوري المصري الممتاز.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة إنه يشعر بالفخر الشديد لأنه يقود مثل هؤلاء اللاعبين.

وأضاف باتشيكو أن الزمالك سيطر على المباراة في معظم الأوقات وقدم مباراة كبيرة، وأوضح أن المباراة السابقة قدم اللاعبون أداء لم يرضيه لهذا كان عصبيًا لأنه يجب أن تكون هناك جدية أكثر.

وأردف :”نغير من مراكز بعض اللاعبين وننظر لكل مباراة على حدة واللاعبون يستحقون الإشادة لأنهم عالجوا الكثير من السلبيات وأشكر جمهور الزمالك على الدعم والمساندة”.

وقال :”لعبنا مباريات كثيرة وفقدنا لاعبين أساسيين وكنت دائمًا أحاول التغلب على الغيابات، إمام عاشور لم يكن مقيدا في أفريقيا وعندما عاد تم إيقافه مرتين لذا لم يكن يلعب بأستمرار لكنه دخل الأجواء وأنا سعيد بمستواه وأعمل بجدية مع باقي الشباب الموجودين وكل اللاعبين سيشاركون في المباريات لكن مع الوقت”.