إبراهيموفيتش يشارك في آخر خمس دقائق مع ميلان أمام تورينو

عاد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش المبتعد عن الملاعب منذ سبعة أسابيع بسبب الإصابة، إلى تشكيلة فريقه ميلان خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السبت أمام تورينو ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

وغاب إبراهيموفيتش عن المباريات الثماني الأخيرة للفريق اللومباردي بسبب إصابة عضلية تعرّض لها في 22 نوفمبر الفائت في المباراة أمام نابولي (3-1)، ثم تعرض أثناء التدريبات لإصابة جديدة في ربلة الساق أجلت عودته للملاعب.

وجاء استدعاء إبراهيموفيتش بمثابة مفاجأة حيث ألمح مدرب الفريق ستيفانو بيولي في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن نجمه البالغ من العمر 39 عامًا سيعود ضد كالياري في المباراة المقرر اقامتها في 18 يناير، لكنه قرر وضعه على دكة البدلاء ومن ثم الدفع به بعد التأكد من فوز الفريق بهدفين دون رد.

ونشر ميلان على حسابه في “تويتر” قائمة من 24 لاعبًا ضمت إبراهيموفيتش وصانع الألعاب التركي هاكان تشالهان أوغلو الذي تعرض هو الآخر لإصابة على مستوى الكاحل خلال مشاركته في المباراة ضد يوفنتوس، وارفقها بوسم “عودة إيبرا”.

ونجاح فريق ميلان في الاحتفاظ بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بـ 40 نقطة بعد فوزه السهل على تورينو اليوم، حيث جاءت الثنائية في الشوط الأول.

وواصل ميلان بهذه النتيجة الابتعاد عن إنتر بفارق 4 نقاط، وللانتر مباراة أقل مثله مثل يوفنتوس.

ورغم خوضه سبع مباريات فقط هذا الموسم من أصل 17 نجح “إبرا” بتسجيل عشرة اهداف، ليتصدر لائحة هدافي الدوري لعدة أسابيع قبل أن يتصدر رونالدو بـ 14 هدف بعد تعافيه من كورونا نهاية العام الماضي.

وعاني ميلان من عدة إصابات في صفوفه إذ استمر غياب ماتيو جابيا، الجزائري إسماعيل بن ناصر والبلجيكي الكسيس ساليميركز بسبب الإصابة فيما حرم “كوفيد-19” الكرواتي انتي ريبيتش والبوسني رادي كرونيتش من المشاركة في المباراة الثانية تواليًا.

ويلتقي ميلان مرتين مع تورينو على ملعب سان سيرو الأولى السبت في البطولة المحلية والثانية مساء الثلاثاء في دور الـ16 لمسابقة كأس إيطاليا.