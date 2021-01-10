بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد في كأس الاتحاد الانجليزي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وواتفورد” في إحدى مباريات اليوم السبت 8-1-2021 ضمن الدور الثالث من كأس الاتحاد الانجليزي.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وواتفورد” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت البريطانية 1.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد وواتفورد على أولد ترافورد، بإدارة من الحكم الانجليزي “اندرو مادلي”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ودع مانشستر يونايتد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من نصف النهائي منذ 3 أيام فقط على يد جاره وغريمه “مانشستر سيتي”، ليتبقى له المنافسة هذا الموسم على الدوري الانجليزي والدوري الأوروبي بالإضافة إلى كأس الاتحاد الانجليزي.

وعبر مدرب مانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير” عن عدم رضاه بالخروج من مسابقة كأس الرابطة على يد السيتي، وقال: “ندخل المباراة التالية برغبة الانتصار، بهدف الفوز بالمسابقة في النهاية، سنجري بعض التغييرات في التشكيل الأساسي، وسأشرك فريقًا أثق به تمامًا”.

ومن تصريحات سولشاير، فإن مانشستر يونايتد لن يتنازل اليوم عن خطف بطاقة التأهل إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي بل والمنافسة على تحقيق اللقب.

في المقابل، أخذ نادي الدرجة الأولى الإنجليزية “واتفورد” خطوة مفاجئة بإقالة مدربه الصربي “فلاديمير إيفيتش” على الرغم من تواجده في المركز السادس وبفارق 6 نقاط عن المركز الثاني والمؤهل إلى البريميرليج، مع إمتلاكه مباراة مؤجلة.

وتبين بعد ذلك ان سبب إقالة إيفيتش هي إستبعاد قائد الفريق “تروي ديني” عن مباراة الفريق التي خسرها أمام “هيدرسفيلد تاون”، وتم تعيين أسطورة فالنسيا السابق المدرب الإسباني “تشيسكو مونيوز” الذي سيسعى اليوم إلى تحقيق المفاجأة بإقصاء مانشستر يونايتد والعبور إلى الدور الموالي.

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مانشستر يونايتد 1-0 واتفورد

كأس الاتحاد الانجليزي (الدور الثالث)

ملعب أولد ترافورد

انتهت

تفاصيل المباراة..

تشكيلة مانشستر يونايتد / هيندرسون _ تيليز _ وليامز _ بيلي _ توانزيبي _ فان دي بيك _ ماكتوميني _ لينجارد _ ماتا _ جيمز _ جرينود.

تشكيلة واتفورد / باكمان _ ماسينا _ ويليام تروست إيكونغ _ فرانسيسكو سيرالتا _ نافارو _ فيليب _ ويل هيوز _ ناثانيل شالوبه _ إسماعيلا سار _ جراي _ جواو بيدرو.

الشوط الاول

5″ ماكتوميني يفتتح التسجيل لمانشستر يونايتد، صناعة (تيليز)

38″ بطاقة صفراء للاعب واتفورد (إسماعيلا سار)

45 (+5) تغيير اضطراري لليونايتد – خروج (بيلي) بداعي الاصابة ونزول (هاري ماجواير)

صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم مانشستر يونايتد 1-صفر

الشوط الثاني

58″ تبديلان لفريق واتفورد – خروج (ماسينا – سار) ونزول (جيرمي – سيما)

65″ بطاقة صفراء للاعب اليونايتد توانزيبي

69″ تبديلان لليونايتد – خروج (جرينود – جيمز) ونزول (مارسيال – راشفورد)

72″ بطاقة صفراء للاعب اليونايتد (تيليز)

76″ تبديلان لواتفورد – خروج (تروست إيكونغ – فيليب) ونزول (ويلموت – جوسيف هونجبو)

79″ التبديل الثالث لليونايتد خروج (لينجارد) ونزول (نيمانيا ماتيتش)

83″ التبديل الخامس والاخير لواتفورد – خروج (شالوبه) ونزول (دانيل فيليبس)

90″ الحكم يحتسب 4 دقائق كوقت بدل من ضائع

صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر يونايتد 1-صفر، والتاهل الى الدور الرابع.

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