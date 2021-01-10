فيديو يوتيوب | شاهد اهداف برشلونة وغرناطة فى الدوري الاسباني “ثنائية لميسي وأخرى لجريزمان”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة مباراة برشلونة وغرناطة ضمن مباريات اليوم السبت في الجولة 18 من الدوري الاسباني الدرجة الأولى موسم 2021/2020.

وقاد أنطوان جريزمان، فريقه، برشلونة للفوز على مضيفه غرناطة 4 / صفر بتسجيل هدفين وصناعة هدف، في واحدة من افضل مبارياته منذ مجيئه.

وتقدم برشلونة بهدف سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 12 ثم سجل ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 35 و42 لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 3 / صفر.

وفي الشوط الثاني، سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة في الدقيقة 63، كما شهد هذا الشوط طرد خيسوس فاييخو لاعب غرناطة في الدقيقة 78.

وبالهدفين الذين سجلهما ميسي في مباراة اليوم تصدر جدول ترتيب هدافين الدوري الإسباني برصيد 11 هدفا بفارق هدف أمام جيرارد مورينو لاعب فياريال.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز السابع.

وفي الدقيقة 12 سجل برشلونة هدف التقدم عندما مرر سيرجيو بوسكيتس كرة بينية اصطدمت بقدم روبرتو سولدادو ووصلت إلى أنطوان جريزمان داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة إلى داخل المرمى، وتوقف قليلا بعد الهدف حيث اعترض لاعبو غرناطة على احتسابه بداع تسلل جريزمان لكن الحكم احتسبه في النهاية.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 35 والتي شهدت تسجيل ليونيل ميسي للهدف الثاني عندما انطلق جريزمان بالكرة ومررها إلى ليونيل ميسي على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.