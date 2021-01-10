فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري We “دانة إمام عاشور تدمر مرمى بسام”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “الزمالك وطلائع الجيش” في إحدى مباريات اليوم السبت 8-1-2021 ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، المنتهية بفوز الفارس الأبيض على رجال عبدالحميد بسيوني.

نُقل بث مباشر مباراة “الزمالك وطلائع الجيش” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

اكتسح نادي الزمالك مستضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي شهدت تألق اللاعب الشاب “إمام عاشور” حيث ضرب كرة على القائم في الشوط الأول، قبل ان يسجل هدفين في الشوط الثاني.

وقدم نادي الزمالك أفضل مستوياته هذا الموسم في لقاء اليوم، حيث سيطر على الكرة في معظم الدقائق وهدد مرمى محمد بسام في عدة مناسبات وأنهى الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في الدقيقة (17) وذلك بعدما حول عرضية حازم أمام برأسية قوية في الشباك.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة (49) سجل إمام عاشور الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أكتفى فيها الحارس محمد بسام بالنظر إليها وهي تسكن شباكه، وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثالث بروعة في الدقيقة (72).

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده إلى 13 نقطة ليتساوى في عدد النقاط مع المتصدر بفارق الأهداف “الاهلي“، في المقابل ظلت معاناة طلائع الجيش كما هي، حيث يتذيل جدول الترتيب بنقطة واحدة في رصيده.

اهداف الزمالك وطلائع الجيش (3-0)

..