بث مباشر | مشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل في كأس الاتحاد الانجليزي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ارسنال ونيوكاسل” في إحدى مباريات اليوم السبت 8-1-2021 ضمن الدور الثالث من كأس الاتحاد الانجليزي.

ينقل بث مباشر مباراة “ارسنال ونيوكاسل” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي العماني “عامر الخوذيري”، كما ينقل على قناة بي بي سي 1.

وتقام مواجهة ارسنال ونيوكاسل على استاد الإمارات، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريستوفر كافانا”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يدخل نادي ارسنال مباراة اليوم بمعنويات عالية، بعدما ضمد جراحه بالخروج من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على يد “مانشستر سيتي” بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الانجليزي.

وسيسعى ارسنال لنقل تفوقه الأخير من البريميرليج إلى مسابقة كأس الاتحاد الانجليزي اليوم، وذلك من أجل مواصلة حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي على حساب “تشيلسي”.

على الجانب الآخر، لم يتذوق نيوكاسل طعم الفوز في آخر 6 مباريات خاضها في جميع المسابقات، حيث خسر 3 مباريات وتعادل في اثنتين في الدوري الانجليزي، وتم إقصاءه من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بخسارته امام “برينتفورد” بهدف دون رد.

ويتطلع نيوكاسل إلى إزاحة ارسنال من طريقه على أمل الوصول إلى المراحل المتقدمة ولما لا المنافسة على خطف الكأس التي حققها 5 مرات، والغائبة عن خزائنه منذ موسم 1954/1955.

ارسنال 2-0 نيوكاسل

كأس الاتحاد الانجليزي (الدور الثالث)

ستاد الامارات

انتهت

تشكيلة ارسنال / لينو _ تيرني _ ماري _ دافيد لويز _ سيدريك سواريس _ ويلوك _ النني _ مارتينيلي _ ويليان _ نيوكلاس بيبي _ أوباميانج.

تشكيلة نيوكاسل / دوبرافكا _ دوميت _ جمال لاسيليس _ كلارك _ كرافت _ جولينتون _ لونجستاف _ هايدن _ هيندريك _ ألميرون _ آندي كارول.

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