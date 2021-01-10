ملخص مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الاسباني “أخيرًا وصل جريزمان”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة برشلونة وغرناطة ضمن مباريات اليوم السبت في الجولة 18 من الدوري الاسباني الدرجة الأولى موسم 2021/2020.

وقاد أنطوان جريزمان، فريقه، برشلونة للفوز على مضيفه غرناطة 4 / صفر بتسجيل هدفين وصناعة هدف، في واحدة من افضل مبارياته منذ مجيئه.

وتقدم برشلونة بهدف سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 12 ثم سجل ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 35 و42 لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 3 / صفر.

وفي الشوط الثاني، سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة في الدقيقة 63، كما شهد هذا الشوط طرد خيسوس فاييخو لاعب غرناطة في الدقيقة .78

وبالهدفين الذين سجلهما ميسي في مباراة اليوم تصدر جدول ترتيب هدافين الدوري الإسباني برصيد 11 هدفا بفارق هدف أمام جيرارد مورينو لاعب فياريال.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز السابع.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين، وبادر لاعبو غرناطة بالضغط على حامل الكرة من لاعبي برشلونة وهو ما منحهم أفضلية مع بداية اللقاء، حيث كاد يانجل هيريرا أن يسجل هدف التقدم لغرناطة في الدقيقة الثانية عندما استغل خطأ مدافعي برشلونة وحصل على الكرة على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية حولها مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة بصعوبة إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

بعد تلك الهجمة دخل لاعبو برشلونة أجواء المباراة الهجومية وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع لاعبو غرناطة لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 12 سجل برشلونة هدف التقدم عندما مرر سيرجيو بوسكيتس كرة بينية اصطدمت بقدم روبرتو سولدادو ووصلت إلى أنطوان جريزمان داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة إلى داخل المرمى، وتوقف قليلا بعد الهدف حيث اعترض لاعبو غرناطة على احتسابه بداع تسلل جريزمان لكن الحكم احتسبه في النهاية.

وكاد برشلونة أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 16 عندما استلم عثمان ديمبيلي الكرة داخل منطقة جزاء غرناطة وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لروي سيلفا حارس غرناطة.

بعد تلك الهجمة تخلى فريق غرناطة قليلا عن حذره الدفاع وبادل فريق برشلونة للهجمات ولكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 35 والتي شهدت تسجيل ليونيل ميسي للهدف الثاني عندما انطلق جريزمان بالكرة ومررها إلى ليونيل ميسي على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

وفي الدقيقة 42 سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة عندما سدد كرة أرضية قوية من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء لتعانق كرته الزاوية اليمنى الأرضية للحارس روي سيلفا.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم برشلونة 3 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، استحوذ فريق برشلونة على الكرة وبادر بشن هجمات بحثا عن تسجيل هدف رابع، في المقابل كان فريق غرناطة أكثر نشاطا من الشوط الأول في الناحية الهجومية وحاول شن هجمات بحثا عن تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 50 كاد غرناطة أن يسجل هدفه الأول عندما وصلت الكرة إلى أنتونيو بويرتاس الذي سدد كرة أرضية قوية تصدى لها تير شتيجن ببراعة.

ورد برشلونة في الدقيقة 56 عندما انطلق فرينك يدي يونج بالكرة ووصل على حدود منطقة جزاء غرناطة قبل أن يسدد كرة قوية علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وجاءت الدقيقة 63 لتشهد تسجيل برشلونة للهدف الرابع عندما استلم عثمان ديمبيلي الكرة في الناحية اليمن ثم مررها إلى أنطوان جريزمان الذي استملها داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية إلى داخل المرمى.

وكاد جوردي ألبا أن يسجل الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 67 عندما لعبت كرة طولية استلمها ألبا في الناحية اليسرى ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

بعد تلك الهجمة، تحكم لاعبو برشلونة بمجريات اللقاء حيث حرص برشلونة على تهدئة اللعب.

وفي الدقيقة 78 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه خيسوس فاييخو بعدما قام بعرقلة مارتين برايثوايت على حدود منطقة جزاء غرناطة وذلك قبل أن ينفرد برايثوايت بروي سيلفا، حارس غرناطة.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز برشلونة 4 / صفر.

وانطلقت مباراة برشلونة وغرناطة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر ، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نويفو لوس كارمينيس جنوب إقليم الأندلس.

ونقل اللقاء على قناة بين سبورت القطرية 1 و3 بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما نقلت على قناة موفي ستار لا ليجا اتش دي، وقناة بي إن سبورتس الفرنسية 1.

ودخل برشلونة هذه المقابلة وعينه على النقاط الثلاث لاستعادة المركز الثالث من فياريال المنتشي بفوز كاسح على ملعب بالايدوس أمام سلتا فيجو في افتتاح الجولة ليلة أمس الجمعة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن فياريال الرابع، ويحتل غرناطة المركز السابع برصيد 24 نقطة ولا تزال أمامه مباراة مؤجلة من افتتاحية الموسم أمام أوساسونا.

وعانى غرناطة من إرهاق بدني كبير نهاية الأسبوع الماضي، حيث خارج ميدانه من إيبار 2/صفر في الدوري الاسباني، ثم تغلب خارج قواعده بعد 3 أيام فقط على فريق ليونيسا ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، لكنه حسم تأهله في وقت متأخر من اكسترا تايم عندما سجل ماشيس هدف الفوز في الدقيقة 116.

وغاب عن صفوف برشلونة في مواجهة غرناطة الليلة كل من “كوتينيو وأنسو فاتي وبيكيه” للإصابة في الركبة، بينما تم إيقاف المدافع الفرنسي لينجليه بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وغاب أيضًا سيرجي روبرتو للإصابة.

وشهدت آخر خمس مباريات بين البرسا وغرناطة، تفوق النادي الكتالوني 4 مرات مقابل فوز وحيد لغرناطة تحقق يوم 21 سبتمبر 2019 على نفس ملعب مباراة اليوم.