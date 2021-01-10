فيديو يوتيوب | شاهد اهداف ارسنال ونيوكاسل في كأس الاتحاد الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة “ارسنال ونيوكاسل” في إحدى مباريات اليوم السبت 8-1-2021 ضمن الدور الثالث من كأس الاتحاد الانجليزي.

احتاج أرسنال حامل اللقب الى الشوط الثاني من التمديد لحسم مواجهته امام ضيفه نيوكاسل 2-صفر، وسجل ايميل سميث رو (109) والجابوني “اوباميانغ” (117) هدفي النادي اللندني.

وحقق فريق المدفعجية اللقب الموسم الماضي في النهائي على حساب جاره وغريمه تشلسي معززًا رقمه القياسي لعدد الألقاب في المسابقة الاعرق في البلاد (14).

وأشرك المدرب الاسباني ميكيل ارتيتا تشكيلة من الأساسيين والبدلاء، حيث يمر الفريق بفترة مميزة في الدوري بعد بداية بطيئة بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، حيث ابقى على اوباميانغ فيما دخل لاحقًا كل من سميث رو، الشاب المتألق بوكايو ساكا، الفرنسي الكسندر لاكازيت والسويسري غرانيت تشاكا من دكة البدلاء.

وبعد ان فرض ارسنال هيمنته على الشوط الاول من دون فرص خطيرة، جاء الثاني متكافئًا بين الطرفين من دون نجاح في هز الشباك وكانت أخطر الفرص للضيوف عن طريق أندي كارول مرت بجانب القائم.

وأفلت سميث رو من الطرد في الوقت بدل الضائع ما كان سيجبر ارسنال على خوض التمديد بعشرة لاعبين، بعدما تراجع الحكم عن البطاقة الحمراء التي اشهرها مكتفيًا بالصفراء بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” بعد ارتكاب الانكليزي خطأ على أحد لاعبي الخصم.

وفرص ارسنال هيمنته على الشوطين الاضافيين، ونجح في تسجيل الهدف الاول عبر سميث رو بعد ان رفع ساكا الكرة الى لاكازيت الذي دخل في الدقيقة 105، على مشارف المنطقة مررها برأسه الى الانكليزي الذي اسكنها الشباك(109).

وحسم اوباميانغ النتيجة بعد عرضية من الإسكتلندي كيران تييرني عن الجهة اليسرى على باب المرمى (117).

واقيمت مواجهة ارسنال ونيوكاسل على استاد الإمارات، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريستوفر كافانا”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

إليكم فيديو يوتيوب اهداف المباراة

هدف تقدم ارسنال “سميث”

هدف ارسنال الثاني “اوباميانج” 2-0

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