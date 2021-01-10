ملخص مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري We “استفاقة للفارس الأبيض”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “الزمالك وطلائع الجيش” في إحدى مباريات اليوم السبت 8-1-2021 ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب الجيش بالسويس، بإدارة من الحكم المصري “ابراهيم نور الدين”.

حقق نادي الزمالك فوزًا مستحقًا على مستضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في مباراة ممتعة برهن فيها الفارس الأبيض على تخطيه الأزمات التي مر بها خلال الفترة الماضية.

وكان نادي الزمالك قد دخل دوامة من المشاكل الفنية والإدارية، ومنها تراجع اداء اللاعبين مع بداية الموسم الجديد، بالإضافة إلى ملفات رحيل بعض نجم الفريق ومنهم “فرجاني ساسي ومصطفى محمد”، إلا ان ابناء ميت عقبة قالوا كلمتهم في مباراة اليوم امام طلائع الجيش “الفارس الأبيض لا يتأثر بالغيابات”.

واعتمد المدرب جايمي باتشيكو على “عمر السعيد وإمام عاشور” لتعويض غياب الثنائي مصطفى محمد وفرجاني ساسي، وأثبت إمام عاشور جدارته في الحفاظ على مكانه ضمن التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفترة القادمة بعدما أختير كأفضل لاعب المباراة لتقديمه اداءً رائعًا بجانب تسجيله هدفان رائعان.

وقدم نادي الزمالك أفضل مستوياته هذا الموسم في لقاء اليوم، حيث سيطر على الكرة في معظم الدقائق وهدد مرمى محمد بسام في عدة مناسبات وأنهى الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في الدقيقة (17) وذلك بعدما حول عرضية حازم أمام برأسية قوية في الشباك.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة (49) سجل إمام عاشور الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أكتفى فيها الحارس محمد بسام بالنظر إليها وهي تسكن شباكه، وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثالث بروعة في الدقيقة (72).

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك رصيده إلى 13 نقطة ليتساوى في عدد النقاط مع المتصدر بفارق الأهداف “الاهلي”، في المقابل ظلت معاناة طلائع الجيش كما هي، حيث يتذيل جدول الترتيب بنقطة واحدة في رصيده.

ويعد انتصار الزمالك على طلائع الجيش اليوم هو الرابع له في الدوري المصري هذا الموسم، بعد فوزه في الجولة الأولى على “المقاولون العرب”، وانتصاره في الثالثة أمام “سموحة”، فيما تعادل في مباراة واحدة وكانت أمام “بيراميدز” في الجولة الثانية، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد.

وبشكل عام أصبح الزمالك متفوقًا بشكل كبير على طلائع الجيش ففي 31 مباراة جمعتهما في الدوري المصري الممتاز، فاز الفارس الأبيض في 17 مباراة، وسجل 60 هدفًا، مقابل 7 انتصارات لنادي الجيش وسجل 33 هدفًا، فيما سيطر التعادل على 7 مباريات.

ونُقل بث مباشر مباراة “الزمالك وطلائع الجيش” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

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والتالي ملخص احداث الزمالك وطلائع الجيش

الزمالك 3-0 طلائع الجيش

????️ملعب الجيش بالسويس

????الدوري المصري (الجولة 6)

انتهت

تشكيلة الزمالك : محمد أبو جبل – حازم إمام – محمد عبد الغنى – محمود الونش – أحمد فتوح – طارق حامد – إمام عاشور – محمود شيكابالا – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – عمر السعيد.

: محمد أبو جبل – حازم إمام – محمد عبد الغنى – محمود الونش – أحمد فتوح – طارق حامد – إمام عاشور – محمود شيكابالا – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – عمر السعيد. ????دكة بدلاء الزمالك: محمد عواد – محمود علاء – حمزة المثلوثي – إسلام جابر – عبدالله جمعة – محمد أوناجم – أشرف بن شرقي – حسين فيصل – أسامة فيصل.

تشكيلة طلائع الجيش : محمد بسام – محمد ناصف – علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن – إسلام محارب – فرانك ستيفن – مهند لاشين – محمد شحاتة – أحمد سمير – عمرو جمال.

⌚17:30 GMT | بداية المباراة

’10 مرت أول عشر دقائق وما زال التعادل السلبي قائم بين الفريقين.

’17⚽ جووووووووووووووووول – يوسف أوباما يفتتح التسجيل لنادي الزمالك برأسية قوية.

– يوسف أوباما يفتتح التسجيل لنادي الزمالك برأسية قوية. ’17 قصة الهدف | حازم إمام يرسل عرضية من الجهة اليمنى أرتقى لها أوباما وضربها بالرأس قوية في شباك محمد بسام.

’20 فرانك ستيفن كاد يسجل هدف التعادل لنادي طلائع الجيش بعدما أبعد أبو جبل كرة عرضية وصلت إلى الجابوني على حدود منطقة الجزاء ليسددها أعلى من المرمى.

’22 اوووووووووه القائم الأيسر لمحمد بسام يحرم إمام عاشور من الهدف الثاني بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

’26 ????تبديل أول في المباراة لصالح طلائع الجيش بخروج أحمد عبد الرحمن ودخول أحمد علاء.

’27 عبدالحميد بسيوني يجري تعديلاً في تشكيلة الفريق في هذه الإثناء.

’30 إسلام محارب يرسل كرة عرضية بيسراه من الجهة اليمنى مرت من الجميع وخرجت بجوار القائم الأيمن لمحمد أبو جبل.

’35 حازم إمام يضيع فرصة سهلة بعد تمريرة رائعة من شيكابالا.

’38 مهند لاشين يهدر فرصة محققة للتسجيل على طلائع الجيش بعدما سدد كرة بعيدة عن المرمى بغرابة شديدة.

’44 ????تبديل اضطراري لنادي الزمالك بخروج المصاب عمر السعيد، ودخول أشرف بن شرقي.

’45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

’45+2 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك على طلائع الجيش بهدف دون رد.

الشوط الثاني

’45 تبديلان دفعة واحدة لنادي طلائع الجيش مع بداية الشوط..

’45????خروج فرانك ستيفن ودخول مصطفى جمال.

’45????وخروج محمد شحاتة ودخول ناصر منسي.

’49⚽ جووووووووووووووووول – إمام عاشور يسجل الهدف الثاني للزمالك بتسديدة أكثر رائعة من خارج منطقة الجزاء.

’52 أحمد سيد زيزو يضيع فرصة سانحة للتسجيل بعد تباطئ غير مبرر في تسديد الكرة او حتى تمريرها.

’55 الزمالك يقدم مباراة هي الأفضل له حتى الآن هذا الموسم.

’61 اوووووووه زيزو يضيع فرصة أخرى بتسديدة أعلى من المرمى بكثير.

’65 ????بطاقة صفراء على ناصر منسي بعد ارتطام يده في وجه حازم إمام في كرة مشتركة.

’67 اوووووووه ناصر منسي يسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء أبدع في إبعادها محمد أبو جبل إلى الركنية.

’68????التبديل الثاني لنادي الزمالك بخروج أحمد أبو الفتوح ودخول عبدالله جمعة.

’72 ⚽ جووووووووووووووووول – إمام عاشور يضيف الهدف الثالث لنادي الزمالك بروعة.

– إمام عاشور يضيف الهدف الثالث لنادي الزمالك بروعة. ’72 قصة الهدف | أحمد سيد زيزو يروض كرة على يسار منطقة الجزاء ويمررها بالكعب إلى إمام عاشور القادم من الخلف ليروضها ويسدد كرة رائعة على يسار الحارس محمد بسام.

’73 إمام عاشور يقدم مباراة ممتازة حتى هذه اللحظات، وينتظره مستقبل كبير رفقة الفارس الأبيض.

’80 تبديلان دفعة واحدة لنادي الزمالك..

’80 ????خروج نجم اللقاء إمام عاشور ودخول أسامة فيصل.

’80????وخروج يوسف أوباما ودخول إسلام جابر.

’87 ????بطاقة صفراء على مدافع طلائع الجيش محمد ناصف.

’90 صافرة نهاية المباراة بفوز نادي الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.

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