بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في ختام مباريات اليوم السبت بالجولة 18 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

تنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر ، 23:00 بتوقيت السعودية ، على ملعب إل سادار في مدينة بامبلونا بإقليم الباسك.

وينقل اللقاء على قناة بين سبورت القطرية 1 و3 بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي، كما تنقل على قناة سبورت + البلغارية، وقناة كانال بلوس سبورت 5 أفريكا، وقناة موفي ستار لا ليجا اتش دي.

يغيب عن تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم “داني كاربخال” بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ويغيب أيضًا المهاجم الدولي الصربي “لوكا يوفيتش” بسبب إصابة عضلية، والمهاجم البرازيلي الشاب رودريجو جوس.

أوساسونا 0-0 ريال مدريد

???? ملعب إل سادار (بامبلونا)

???? الدوري الاسباني (الجولة 18)

انتهت

تشكيلة أوساسونا: هيريرا – جارسيا – أريدان – فيدال – كروز – مونسايولا – بيريز – أوير – توريس – جارسيا – كاليري

تشكيلة ريال مدريد: كورتوا – ميندي – راموس – فران – لوكاس – كاسيميرو – كروس – مودريتش – أسينسيو – هازارد – بنزيمة.

الشوط الأول

1″ صافرة بداية الشوط الأول…

2″ أجواء صعبة للغاية..الأرضية ليست على ما يرام رغم تسليط كشافات خصيصًا على المناطق المتجمدة

10″ ريال مدريد الطرف الأفضل على مدار الدقائق الماضية، الاستحواذ يصل لـ 84٪ مقابل 16٪ فقط لأوساسونا المنكمش بشكل غير عادي في الخلف..

12″ روبن جارسيا يركض بمفرده على أمل اختراق دفاع الريال في مرتدة، لكن لا أحد عاونه لتضيع الفرصة الوحيدة للفريق المضيف..

14″ تمريرة جميلة من إدين هازارد داخل منطقة الجزاء دون أي استفادة من زملائه..

22″ لوكاس فاسكيز يمرر عرضية جميلة داخل المنطقة لكن الدفاع يشتتها قبل كريم بنزيمة..

30″ أوووووووووووووه…آريدان يقفز أعلى من الجميع في ركنية ليضرب الكرة في منتصف مرمى ريال مدريد سهلة على كورتوا…

33″ حارس مرمى أوساسونا يُبعد تمريرة جميلة لإدين هازارد داخل منطقة الجزاء..

45″ انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0/0.

الشوط الثاني

صافرة بداية الشوط الثاني..

49″ أوووووووووووه…ماركو أسينسيو يتلقى تمريرة منخفضة على حدود منطقة الجزاء ليطلق تصويبة قوية في الزاوية اليسرى، يقفز لها الحارس سيرخيو هيريرا ويتصدى لها بشكل رائع.. مهارة عالية من الحارس..

50″ ريال مدريد مستمر في الاستحواذ والضغط . لاشيء تغير عن الشوط الأول..

62″ ❌ هدف ملغي لريال مدريد بداعي تسلل بنزيمة..

66″ ???? أول تغييرات المباراة بخروج ماركو أسينسيو ونزول فيدي فالفيردي في تشكيلة ريال مدريد.

75″ ???? تغيير جديد في صفوف الريال بنزول ماريانو دياز بدلاً من إدين هازارد بسبب خوف زيدان على اللاعب البلجيكي من الإصابة، خصوصًا بعد سقوطه أكثر من مرة.

75″ تغيير ثالث في صفوف الريال بنزول إيسكو بدلاً من لوكا مودريتش..

76″ ماريانو يقوم بعمل فني رائع على حدود منطقة الجزاء لكن الكماشة الدفاعية تمنعه من العبور في العمق..

77″ تغيير أول لأوساسونا من المدرب “جاجوبا آراساتي” بنزول جوني بدلاً من روبن جارسيا.

78″ تغيير آخر في أوساسونا بنزول جوناثان كاليري بدلاً من بوديمير..

89″ أووووووووه…هدف جديد ملغي لريال مدريد سجله كريم بنزيمة بسبب تسلل مُمرر العرضية توني كروس.

90″ الدقائق الأخيرة…الريال مسيطر والطرف الأفضل..

91″ دفاع أوساسونا مُستميت ويواصل غلق المساحات على بنزيمة وماريانو..

92″ صافرة نهاية المباراة بالتعادل..

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني اليوم