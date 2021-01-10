السوق السعودي | مدافع الشباب السابق في طريقه إلى الاهلي

كشفت مصادر مُقربة من النادي الاهلي السعودي عن اقتراب صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية 2021، سيكون لها دور كبير في دعم خط الدفاع.

وأوضحت أن الفريق الأهلاوي قريب من ضم المدافع الجزائري، جمال بلعمري، الذي يتواجد حاليًا في صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي، لكنه لا يحصل على دقائق كافية للعب.

وأشارت بحسب صحيفة “البلاد” السعودية إلى أن مدرب الاهلي، فلادان ميلويفتش، أوصى بضرورة التعاقد مع بلعمري، مدافع الشباب السابق، كونه يمتاز بصلابة دفاعية عالية، ويعرف جيدًا الكرة السعودية.

وأضافت “مدرب الاهلي طالب الإدارة بالتعاقد مع مدافع أجنبي لدعم الفريق استعدادًا للمرحة المقبلة، وذلك في ظلل منافسة الفريق قوة على لقب بطولة الدوري السعودي هذا الموسم”.

ويتواجد الاهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، وذلك بعد مرور 12 جولة من المسابقة.