بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة برشلونة وغرناطة ضمن مباريات اليوم السبت في الجولة 18 من الدوري الاسباني الدرجة الأولى موسم 2021/2020.

تنطلق مباراة برشلونة وغرناطة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر ، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نويفو لوس كارمينيس جنوب إقليم الأندلس.

وينقل اللقاء على قناة بين سبورت القطرية 1 و3 بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل على قناة موفي ستار لا ليجا اتش دي، وقناة بي إن سبورتس الفرنسية 1.

يدخل برشلونة هذه المقابلة وعينه على النقاط الثلاث لاستعادة المركز الثالث من فياريال المنتشي بفوز كاسح على ملعب بالايدوس أمام سلتا فيجو في افتتاح الجولة ليلة أمس الجمعة.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن فياريال الثالث، ويحتل غرناطة المركز السابع برصيد 24 نقطة ولا تزال أمامه مباراة مؤجلة من افتتاحية الموسم أمام أوساسونا.

وعانى غرناطة من إرهاق بدني كبير نهاية الأسبوع الماضي، حيث خارج ميدانه من إيبار 2/صفر في الدوري الاسباني، ثم تغلب خارج قواعده بعد 3 أيام فقط على فريق ليونيسا ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، لكنه حسم تأهله في وقت متأخر من اكسترا تايم عندما سجل ماشيس هدف الفوز في الدقيقة 116.

ويغيب عن صفوف برشلونة في مواجهة غرناطة الليلة كل من “كوتينيو وأنسو فاتي وبيكيه” للإصابة في الركبة، بينما تم إيقاف المدافع الفرنسي لينجليه بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وسيغيب أيضًا سيرجي روبرتو للإصابة.

وشهدت آخر خمس مباريات بين البرسا وغرناطة، تفوق النادي الكتالوني 4 مرات مقابل فوز وحيد لغرناطة تحقق يوم 21 سبتمبر 2019 على نفس ملعب مباراة اليوم.

غرناطة 0-4 برشلونة

???? الدوري الاسباني (الجولة 18)

???? ملعب نويفو لوس كارمينيس (غرناطة- الأندلس)

انتهت

بث مباشر دقيقة بدقيقة

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة غرناطة وبرشلونة ضمن مباريات الدوري الاسباني اليوم..

أصحبكم في هذه التغطية على مدار 90 دقيقة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365..

تشكيلة غرناطة الأساسية: سيلفا – سانشيز – دوارتي – نيفا – فولكيه – مونتورو – بريس إتيكي – ماشيس – هيريرا – بويرتاس – روبرتو سولدادو.

تشكيلة برشلونة الأساسية: تير شتيجن – مينجويزا – أومتيتي – ديست – ألبا – بوسكيتس – دي يونج – بيدري – جريزمان – ديمبيلي – ميسي.

الشوط الأول

14″ ⚽️ جوووووووووووول….برشلونة يسجل الهدف الأول عن طريق أنطوان جريزمان بعد كرة عائدة من المدافع بالخطأ.

14″ الحكم كاد يلغي الهدف بسبب شك تسلل جريزمان، لكن غرفة الفار أكدت له أن الكرة ارتطمت في جسد مدافع غرناطة.

36″ ⚽️ جوووووووووول…ليونيل ميسي يسجل الهدف الثاني بصناعة ميسي! راااائع!

42″ ⚽️ جوووووووووووول..ميسي يضيف الهدف الثالث للبرسا

45″ ???? بطاقة صفراء لمهاجم غرناطة روبرتو سولدادو.

الشوط الثاني

46″ ???? ثلاث تغييرات في غرناطة بنزول ميللا وفاييخو وسواريز تشاريس بدلاً من مونتورو ونيفا وسولدادو.

49″ ???? بطاقة صفراء للاعب البرسا مينجويزا.

63″ ⚽️ جوووووووووووول…أنطوان جريزمان يسجل الهدف الرابع بصناعة عثمان ديمبيلي.

64″ ???? كينيدي يأخذ مكان ماشيس في تشكيلة غرناطة

65″ ???? تغييران في صفوف برشلونة بريثوايت وبيانيتش بدلاً من ميسي ودي يونج.

67″ ???? سورو يأخذ مكان هيريرا في تشكيلة غرناطة

73″ ???? تغييران جديدان في تشكيلة برشلونة، ريكي بويج وترينكاو بدلاً من بيدري وعثمان ديمبيلي

انتهت بفوز برشلونة 4-0 وعودته للمركز الثالث برصيد 34

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