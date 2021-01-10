منصور البلوي يتحدى: الاتحاد قادر على تحقيق البطولة العربية!

أبدى رئيس الاتحاد السابق، منصور البلوي، سعادته بمستوى الفريق خلال الموسم الحالي، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة العميد على تحقيق لقب البطولة العربية للأندية.

وكان الاتحاد قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة العربية للأندية عقب فوزه على الشباب في نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3.

وبالأمس اجتمع منصور البلوي مع رئيس الاتحاد الحالي، أنمار الحائلي، الذي قام بزيارته، بعد أيام من تأهل الفريق إلى نهائي البطولة العربية بفوزه على الشباب الإثنين الماضي.

وتحدث رئيس الاتحاد السابق عبر صحيفة “الرياضية” السعودية قائلًا “أشعر بالتفائل، الاتحاد قادر بقيادة أنمار على تحقيق اللقب العربي”.

ويلعب الاتحاد اليوم مباراة هامة أمام ضمك في إطار منافسات مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) ويحتل الفريق الجداوي المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.