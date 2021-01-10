فيديو يوتيوب | شاهد اهداف وفاق سطيف وأهلي برج بوعريريج فى الدوري الجزائري

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف وفاق سطيف وأهلي برج بوعريريج فى الدوري الجزائري، ضمن مباريات اليوم السبت 9-1-2021، بالجولة السابعة. واصل وفاق سطيف انطلاقته الناجحة في الموسم الحالي بالدوري الجزائري وحقق فوزا ساحقا 5 / 1 على مضيفه شباب أهلي برج بوعريريج. وعزز سطيف صدارته للدوري الجزائري بفوزه الخامس على التوالي والرابع خارج ملعبه حيث رفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق خمس نقاط أمام جمعية عين مليلة صاحب المركز الثاني وتجمد رصيد برج بوعريريج عند نقطتين في قاع جدول المسابقة. وحسم سطيف المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية سجلها يوسف لعواجي وحسام الدين غشة ومحمد الأمين عمورة في الدقائق 16 من ضربة جزاء و40 و45. ثم أضاف غشة الهدف الثاني له والرابع لوفاق سطيف من ركلة جزاء في الدقيقة 47 واختتم البديل ماليك توري التسجيل بالهدف الخامس للفريق في الدقيقة 85 فيما أحرز عبد الله صلاح الدين رحبة ، الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 52. إليكم فيديو يوتيوب اهداف المباراة اقرأ ايضا

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