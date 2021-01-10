مونشنجلادباخ يدق جرس الانذار بعد ريمونتادا بايرن ميونخ

للمرة الأولى منذ عشر سنوات، فرط بايرن ميونخ في تقدمه بهدفين نظيفين ليخسر أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 / 3 أمس الجمعة في الدوري الألماني.

وبينما لا يمكن اعتبار هذه الهزيمة مؤثرة بشكل جاد على سيطرة وهيمنة الفريق البافاري على المسابقة في الموسم الحالي الذي يدافع فيه عن لقبه ، فإن هذه الهزيمة أثارت بالتأكيد العديد من المخاوف بعدما شهدت المباراة مهرجانًا آخر للأخطاء الدفاعية من فريق بايرن.

وقد يفقد بايرن صدارة جدول الدوري الألماني (بوندسليجا) من خلال نتائج باقي مباريات المرحلة الخامسة عشرة اليوم السبت، ولكن هذا لن يؤثر بشكل كبير على فرص الفريق الكبيرة في الدفاع عن لقب البطولة.

وتجنب بايرن، للمرة الأولى في آخر ثماني مباريات خاضها، اهتزاز شباكه أولا قبل هز شباك المنافس.

ولكن التقدم بهدفين والذي أثار شعورًا بأن المباراة ستشهد نتيجة كبيرة لصالح بايرن تبدد وانقلبت المباراة رأسا على عقب حيث خسر الفريق أمام مضيفه بعدما ارتكب اللاعبون العديد من الأخطاء الدفاعية المثيرة للدهشة.

وقال هانز فليك المدير الفني لبايرن : “في نهاية اليوم ، علينا أن نلوم أنفسنا فقط.، الهزيمة جزء من كرة القدم. ما زلنا نقدم بداية جيدة للغاية في الموسم الحالي”.

ولا يمكن اعتبار هزيمة الأمس تهديدًا لسطوة بايرن في البوندسليجا بعدما أحرز لقب البطولة في المواسم الثمانية الماضية على الترتيب ، ولكنه يمثل جرس إنذار كبير للفريق.

ويمكن التغاضي عن الأخطاء الدفاعية عندما تصدر من الفرق الصغيرةو أو الضعيفة ، ولكن مونشنجلادباخ برهن على صعوبة هذا بالنسبة لبايرن الذي يمتلك فريقا كبيرًا ومميزًا.

وأكد اللاعبون أنهم يمتلكون القدرات والإمكانيات والقوة الذهنية لتحقيق النجاح في الموسم الحالي أيضًا ولكن هذا لم يترجم إلى واقع حتى الآن.

وبغض النظر عن السبب ؛ سواء كان الإجهاد أو افتقاد التركيز أو أي شيء آخر ، فإن لاعبي بايرن لا يتحركون في الملعب لخلف الفرص أو حتى لإيجاد أفضل تمركز لهم.

وما ظهر من الفريق في العديد من مباريات الموسم الحالي لم يكن سوى تمريرات متواضعة وقرارات سيئة وكان أسوأ أداء من قبل خط الدفاع ، وهو ما ظهر مجددًا في مباراة الأمس أمام مونشنجلادباخ.

وكانت كل الأهداف التي استقبلتها شباك الفريق في مباراة الأمس نتيجة خطأ من أحد اللاعبين.

وجاء الهدف الأول نتيجة خطأ اللاعب بنيامين بافارد لدى تمرير الكرة إلى ليروى ساني حيث تم قطع التمريرة.

واشترك اللاعبان ألفونسو ديفيز وجوشوا كيميتش في الخطأ الذي أسفر عن الهدف الثاني فيما كان الهدف الثالث هدية من اللاعب نيكلاس شوله بسبب تمريرته الضعيفة في اتجاه بافارد والتي لم يكن من الصعب على لاعبي مونشنجلادباخ قطعها واستثمار الفرصة.

وقال ليون جوريتسكا لاعب بايرن : “التفريط في المباراة بهذا الشكل بعد التقدم 2 / صفر أمر مؤلم، كانت هناك أخطاء فردية ولكن كان من الممكن أن يحافظ الفريق على الأداء بشكل أفضل حتى لا تصبح هذه الأخطاء مدمرة بهذا الشكل. تستقبل شباكنا العديد من الأهداف في الوقت الحالي”.

ويبدو أن الإجهاد أصبح عاملا مؤثرًا في أداء بايرن هذا الموسم مع خوض مباراة كل ثلاثة أيام بسبب روزنامة المباريات المزدحمة هذا الموسم بعد ما شهده الموسم الماضي من توقف لمنافساته ثم تأخر في نهايته.

وقد تضاعف بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في قطر الشهر المقبل ، من العبء والأحمال على بايرن في الفترة المقبلة.

ويلتقي بايرن فريق هيرتا برلين بالبوندسليجا في الخامس من فبراير المقبل قبل ثلاثة أيام فقط من خوض مباراته الأولى بمونديال الأندية وهي مباراة الدور قبل النهائي بالبطولة التي تجنب بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية اللعب في الأدوار الأولى.

وتقام المباراة النهائية لمونديال الأندية وكذلك مباراة تحديد المركز الثالث في 11 فبراير المقبل ، ما يعني أن بايرن سيحصل على راحة لمدة يومين فقط قبل خوض أيهما طبقًا لنتيجة مباراته في المربع الذهبي للبطولة.

كما سيستضيف بايرن بعدها فريق أرمينيا بيليفيلد بالبوندسليجا في 15 من الشهر نفسه.

وبعد مباراة الأمس ، أكد حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة النادي التنفيذية أن بايرن لن يبرم أي صفقات لضم لاعبين جدد في يناير الحالي ، وهو ما أكده فليك في المؤتمر الصحفي للفريق أمس الأول الخميس قبل مباراة الأمس.

وقال صالح حميديتش : “انتقالات يناير ؟ بالطبع ، لن نفعل أي شيء. لدينا فريق رائع ولديه العديد من البدائل. نعلم مدى صعوبة الوضع المالي لكل أندية العالم”.