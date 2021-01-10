السوق السعودي | نجران يضم عبد الرحمن الشمري

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن عبد الرحمن الشمري حارس مرمى النصر السعودي سيصل اليوم إلى نجران لتوقيع عقد انضمامه بنظام الإعارة للفريق الأول بنادي نجران، حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن الشمري فضل عدم الاستمرار في برنامج الابتعاث السعودي لتطوير المواهب الجاري في إسبانيا بسبب ظروف والده الصحية، إضافة إلى رغبته في اللعب والحصول على فرصة مؤكدة محليًا.

وتبقى في عقد الشمري مع النصر، ناديه الأصلي، نحو عامين، وقد منحه النادي الموافقة على الإعارة لصعوبة مشاركته مع الفريق الأول.

ولم يخض الشمري أي مباراة رسمية مع الفريق الأول بنادي النصر، واقتصرت مشاركته مع الفريق على بعض التدريبات الجماعية فقط قبل التحاقه ببرنامج الابتعاث السعودي.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة، سيتم اليوم بعد وصول الحارس إلى نجران، موضحة أنه سيكون جاهزًا للمشاركة مع فريقه خلال الجولات المقبلة للدوري السعودي.