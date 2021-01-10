الدوري المصري | الاهلي يستعيد محمد هاني، وفحص طبي جديد لأجايي

انتظم محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري في المران الجماعي للفريق صباح اليوم السبت استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، المقررة يوم الثلاثاء المقبل في الدوري المصري الممتاز.

وشارك محمد هاني في المران الجماعي بعد الاطمئنان على حالته وظهور نتائج سلبية للمسحة الطبية التي خضع لها وهو ما أكد تعافيه من عدوى فيروس كورونا المستجد.

كذلك ذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن جونيور أجايي لاعب الفريق خضع لفحص طبي قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق اليوم.

وأجرى عمرو السولية ومحمود وحيد جلسة في صالة الألعاب (الجيم) والركض المنفرد حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويخضع السولية لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه للمشاركة الجماعية في التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وتحول نتيجة المسحة الطبية له من إيجابية إلى سلبية.

واشتكى وحيد من إصابة عضلية، ويقوم بتنفيذ برنامج تأهيلي للعودة إلى المشاركة الجماعية.