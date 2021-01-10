الدوري السعودي | مفاجأة سارة لجمهور الهلال قبل مواجهة الاهلي

كشفت تقارير صحفية عن أنباء سارة لجماهير الهلال قبل المباراة الهامة المقبلة أمام الاهلي، يوم الجمعة المقبل، في إطار الجولة 13 من منافسات الدوري السعودي ( دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).
وأوضحت أن ثنائي الهلال الدفاعي علي البليهي وجانج هيون سو قد يشاركان في مواجهة الاهلي المقبلة، بعد غيابهما عن مباريات الزعيم الماضية.
وينتظر مدرب الهلال، رازفان لوشيسكو، دخول المدافعين بالتدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين لحسم موقفهم من المشاركة أمام الأهلي.
كذلك فإن حارس الهلال، عبد الله المعيوف، اقترب من إنهاء من برنامجه التأهيلي واستكمال جاهزيته للقاء المرتقب من الجماهير السعودية.
وكان الهلال قد تعادل أمام الباطن، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12، ويحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الاهلي الذي خسر بالأمس أمام القادسية 3 ـ 1.
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