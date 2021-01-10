الدوري السعودي | إدارة النصر تصرف مكافآت مالية للاعبين بعد ثلاثية العين

أعربت جماهير نادي النصر عن سعادته عقب تحقيق الفريق للفوز على العين بثلاثية نظيفة، أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة 12 من منافسات الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وقرر عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، عبدالعزيز بغلف، منح كل لاعب مكافأة 10 آلاف ريال عقب الفوز على العين، وتحسن وضع الفريق في جدول الترتيب.

وقال بغلف من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “ألف مبروك والقادم اجمل وأفضل عشرة الآف لكل نجم من نجومنا الأبطال”.

وفي السياق ذاته، قدم رئيس النصر السابق، الأمير فيصل بن تركي، تهنئته على الفوز الأول الذي تحقق على ملعب مرسول بارك قائلًا “مبروك للعالمي ثلاثة نقاط مهمة”.

ويحتل النصر حاليًا المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل مرتين والهزيمة 6 مرات.