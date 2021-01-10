السوق السعودي | باهبري في طريقه للرحيل عن الهلال

كشفت مصادر مقربة من نادي الهلال أن لاعب الفريق، هتان باهبري، قد يرحل عن صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية 2021.
وأشارت إلى أن باهبري غير مُقنع لإدارة ومدرب الهلال، رازفان لوشيسكو، وفي حالة وصول عرض جيد للتعاقد مع اللاعب سيتم الموافقة على الصفقة.
وكانت إدارة الهلال قد قررت قبل يومين رحيل المهاجم السوري عمر خربين في انتقالات يناير، وعدم تجديد تعاقده مع النادي العاصمي.
ويحصل باهبري من الهلال على راتب سنوي قدره 5 مليون ريال، وترى إدارة الزعيم أن هذا الراتب كبير جدًا للاعب بديل ولا يشارك بصفة أساسية.
وكان الهلال قد تعثر بالأمس وتعادل مع الباطن 2 ـ 2 في الجولة 12 من الدوري السعودي ( دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، ويحتل الفريق المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.
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