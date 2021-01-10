الدوري السعودي | مسؤول نصراوي سابق ينصح الغنام ويمتدح محترف الهلال

أشاد المتحدث الرسمي السابق بنادي النصر، سعود الصرامي، بمحترف نادي الهلال لوسيانو فييتو، مؤكدًا أنه لاعب كبير، ويحتاج مزيد من الوقت للتأقلم، موجهًا النصيحة إلى لاعب النصر خالد الغنام.

وقال الصرامي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “فييتو لاعب كبير.. يحتاج لمزيد من الوقت ليثبت جدارته، وسيعرف كل ناقد مستعجل أن المبالغ الباهظه المدفوعة من أجل التعاقد معه يستحقها”.

وأضاف “الغنام لاعب موهوب جدًا، الحرص و الاهتمام بالتدربيات و الغذاء و النوم المبكر و الاستماع لنصائح المدرب و الإدارة”.

وتابع “داخل الملعب يحتاج للحضور الذهني الكامل وعدم السكون و الركود، إذا نجح خالد في التغلب على كل هذه المعوقات فإننا أمام موهبة يحتاجها النصر والمنتخب”.

وكان الهلال قد تعثر بالأمس وتعادل مع الباطن 2 ـ 2 في الجولة 12 من الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، فيما فاز النصر على العين بثلاثية نظيفة.