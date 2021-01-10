بث مباشر | شاهد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري We “كورة اون لاين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزمالك وطلائع الجيش” في إحدى مباريات اليوم السبت 8-1-2021 ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الزمالك وطلائع الجيش” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف”.

وتقام مواجهة الزمالك وطلائع الجيش على ملعب الجيش بالسويس، بإدارة من الحكم المصري “ابراهيم نور الدين”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

حقق نادي الزمالك الفوز الثالث له في الدوري المصري هذا الموسم على حساب “إنبي” في الجولة الماضية، بعد فوزه في الجولة الأولى على “المقاولون العرب”، وانتصاره في الثالثة أمام “سموحة”، فيما تعادل في مباراة واحدة وكانت أمام “بيراميدز” في الجولة الثانية، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، وفي حالة تحقيقه الفوز اليوم على طلائع الجيش سيرتقي إلى الصدارة متساويًا في عدد النقاط مع الاهلي الذي فاز أمس على “سيراميكا كليوباترا”.

في المقابل يمر نادي طلائع الجيش بفترة صعبة للغاية، حيث لم يتذوق طعم الفوز منذ بداية الموسم، تعادل في لقاء وحيد وكان أمام “الجونة” في الجولة الأولى، وخسر 4 مباريات متتالية، ليتذيل جدول الترتيب وبفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان.

وقبل نادي طلائع الجيش إستقالة مدربه “طارق العشري” بعد قيادة الفريق في سبع مباريات فقط، ليتم الإستعانة بخدمات مدربهم السابق “عبدالحميد بسيوني” قبل خمس أيام فقط من مباراة اليوم.

وقاد عبدالحميد بسيوني طلائع الجيش في الموسم الماضي، ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط، وتأهل معهم إلى نهائي كأس مصر مع تقديمه مستويات جيدة قبل أن تتم إقالته لصالح طارق العشري الذي خسر نهائي الكأس امام “الاهلي“.

يذكر ان آخر مواجهة جمعت الزمالك وطلائع الجيش كانت في نصف نهائي كأس مصر ونجح الأخير في إقصاء فريق ميت عقبة بنتيجة (3-1)، في ظل تألق غير عادي للاعب الجيش “أحمد سمير”.

ويمتلك “أحمد سمير” أرقام مميزة امام ناديه السابق “الزمالك” حيث زار شباكهم 6 مرات، مع الأندية التي لعب معها، علمًا بأنه سجل 20 هدفًا على مدار مسيرته في الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر.

وبشكل عام يتفوق الزمالك على طلائع الجيش في 30 مباراة جمعتهما في الدوري المصري الممتاز، حيث فاز الفارس الأبيض في 16 مباراة، وسجل 57 هدفًا، مقابل 7 انتصارات لنادي الجيش وسجل 33 هدفًا، فيما سيطر التعادل على 7 مباريات.

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