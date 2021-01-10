العاصفة الثلجية تؤجل قمة أتلتيكو مدريد وأثلتيك بلباو في الدوري الاسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني اليوم السبت تأجيل المباراة التي كانت مقررة في وقت لاحق اليوم بين أتلتيكو مدريد وضيفه أتلتيك بيلباو في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

وذكرت الرابطة عبر موقعها على الإنترنت أن القرار اتخذ في ظل الوضع الإستثنائي الذي أسفرت عنه العاصفة الثلجية التي اجتاجت أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة الايبيرية، التي تقع مدينة مدريد في المنطقة الوسطى فيها وغطى الجليد مساحات كبيرة منها، مضيفة أن العاصفة تسببت أيضًا في إغلاق مطار مدريد باراخاس اليوم واستحالة توافر ظروف اللعب المناسبة.

وأضافت أنه بعد التشاور مع كلا الناديين، قررت لجنة المسابقات تأجيل المباراة التي كانت مقررة اليوم على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد أيضًا عن قرار التأجيل موضحًا أن العاصفة حالت دون وصول فريق أتلتيك بيلباو إلى مدريد.

وذكر أتلتيكو مدريد في بيان :”نتيجة لذلك، طلبت رابطة الدوري صباح اليوم السبت من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني تأجيل المباراة نظرًا للظروف الاستثنائية التي فرضها الطقس السيئ.”

وأشار النادي إلى أن حالة الطرق في مدريد في ظل ظروف الطقس كانت ستشكل تهديدا على سلامة الفريق والحكام والإداريين.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني أن الموعد الجديد للمباراة سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويمكن لريال مدريد انتزاع صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا من أتلتيكو اليوم في حالة فوزه على مضيفه أوساسونا، حيث يتصدر أتلتيكو جدول المسابقة بفارق نقطتين أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.