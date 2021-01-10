ريال مدريد يتعثر بالتعادل ويفقد فرصة الصدارة المؤقتة

المنامة - ياسر ابراهيم - تعثر ريال مدريد بتعادله مع أوساسونا بلا أهداف يوم السبت في الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الإسباني.



وجرت المباراة التي كانت مهددة بالإلغاء بسبب ظروف الطقس السيئة على ملعب إلسادار وبدا واضحاً تأثر الفريقين بالثلوج التي ظلت تتهاطل على أرضية الملعب خلال الدقائق التسعين.



ولم يقدم ريال مدريد مباراة كبيرة تشفع له باقتناص النقاط الثلاث، إذ قلت محاولات لاعبيه على مرمى المضيف وافتقدوا للحلول أمام التنظيم الدفاعي الجيد الذي فرضه أوساسونا.



وأهدر ريال مدريد فرصة اقتناص الصدارة مؤقتاً فظلّ في المركز الثاني برصيد (37 نقطة) بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي لعب ثلاث مباريات أقل ومتقدماً على برشلونة الثالث بفارق ثلاث نقاط، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر.