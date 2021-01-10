ميلان يغلب تورينو بثنائية ويعزز صدارته وأتالانتا يواصل مشواره التصاعدي

المنامة - ياسر ابراهيم - غلب ميلان ضيفه تورينو بثنائية نظيفة اليوم السبت ضمن المرحلة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل للروسونيري، البرتغالي رفائيل لياو 25، والإيفواري فرانك كيسي من ركلة جزاء 36.



وواصل ميلان صدارته للدوري الإيطالي برصيد ارتفع إلى 40 نقطة، أما تورينو فتوقف رصيده عند النقطة 12 في المركز الثامن عشر.



كما استعاد الفريق اللومباردي نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد غياب بسبب الإصابة وذلك عندما شارك بديلاً 85.



وفي مباراة أخرى واصل أتالانتا مشواره التصاعدي وحقق انتصاره الثالث توالياً بتغلبه على مضيفه بينيفينتو 4-1.



ورغم استمرار غياب "ملهمه" الأرجنتيني أليخاندرو غوميز لاستبعاده عن الفريق بسبب توتر علاقته بالمدرب جان بييرو غاسبيريني، نجح ممثل مدينة برغامو في تحقيق فوزه التاسع لهذا الموسم والصعود مؤقتاً إلى المركز الرابع (31 نقطة) على حساب يوفنتوس البطل وساسوولو ونابولي مع مباراة مؤجلة في جعبته.



وتغلب جنوى 2-0 على ضيفه بولونيا ليخرج من منطقة الهبوط بفضل انتصاره الأول على ملعبه منذ أيلول/سبتمبر.



ومنح ميها زايتش التقدم لصاحب الأرض في نهاية الشوط الأول وعزز ماتيا ديسترو تفوق جنوى بعد الاستراحة بهدفه الخامس في آخر ست مباريات في الدوري.



وحصد جنوى سبع نقاط في أربع مباريات منذ عودة المدرب دافيدي بالارديني في كانون الأول/ ديسمبر في فترته الرابعة مع الفريق وهو الرصيد ذاته الذي كان حققه في 13 مباراة قبل ذلك.



وقفز جنوى إلى المركز 17 برصيد 14 نقطة متأخراً بثلاث نقاط عن بولونيا صاحب المركز 12.



المصدر: وكالات