الامارات | راشد بن دلموك بطلاً لكأس إكسبو للقدرة في سيح السلم

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن دلموك بطلاً لكأس إكسبو للقدرة في سيح السلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بلقب كأس إكسبو للقدرة، لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 163 فارساً وفارسة، من مختلف الإسطبلات، وأندية الفروسية داخل الدولة.

وحسم الشيخ راشد بن دلموك اللقب، عقب تدرج رائع في لائحة الترتيب على مدار المراحل الأربع للسباق، على صهوة الجواد «الهمبرا»، المملوك لإسطبلات «إم 7» للقدرة، إذ جاء في المركز الـ14 بالمرحلة الأولى، وتراجع إلى المركز الـ17 في المرحلة الثانية، ثم تقدم إلى المركز الـ11 في المرحلة الثالثة، قبل أن ينقض على الصدارة، ويحصل على المركز الأول في المرحلة الرابعة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس منصور الفارسي على صهوة الجواد «تاتارينو» المملوك لإسطبلات غرين للقدرة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس سعيد المعمري على صهوة الجواد «ماجيك غلين تامار» المملوك لإسطبلات غرين للقدرة.

وعن مراحل السباق، تصدر الفارس أحمد الشحي المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بعدما احتل المركز الأول على صهوة الجواد «أريزونا» المملوك لإسطبلات البوادي مسجلاً 1:22:25 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله العامري على صهوة الجواد «مايسون بلانش» المملوك لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً 1:22:39 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس راشد حمود الجنيبي على صهوة الجواد «أتانور أوف غريدوس» المملوك لإسطبلات الريف، مسجلاً 1:22:52 ساعة.

وحافظ أحمد الشحي على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، بعدما سجل 1:16:34 ساعة، كما استمر عبدالله العامري في المركز الثاني بتسجيله زمناً قدره 1:16:31 ساعة، بينما تقدمت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون من الخامس إلى الثالث، مسجلة 1:16:22 ساعة، وقفز الفارس سعيد خليفة سليمان من المركز الـ11 إلى الرابع على صهوة الجواد «جونيور بولفوريلو» المملوك لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 1:16:08 ساعة، كما تقدمت الفارسة ميثاء القبيسي من المركز السابع إلى الخامس على صهوة الجواد «أوترو» المملوك لإسطبلات «إف 3»، مسجلة زمناً قدره 1:16:32 ساعة. في المقابل، شهدت المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً تغييرات كبيرة في المنافسة في المراكز الأولى، بعدما تقدم الفارس سعيد خليفة سليمان من المركز الرابع إلى الأول، مسجلاً 56:01 دقيقة، كما قفز الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم من المركز الـ18 إلى الوصافة، على صهوة الجواد «راس غين» المملوك لإسطبلات «إم 7» للقدرة، مسجلاً 54:33 دقيقة.

وتقدمت الفارسة ميثاء القبيسي من الخامس إلى الثالث مسجلة 56:16 دقيقة، بينما تراجع الفارس عبدالله المري من المركز الثاني إلى الرابع، مسجلاً زمناً قدره 56:55 دقيقة، وتقدم الفارس حمدان أحمد المري من المركز السابع إلى الخامس، مسجلاً زمناً قدره 56:16 دقيقة.

السباق شهد مشاركة 163 فارساً وفارسة، وأقيم على مسافة 120كلم.

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