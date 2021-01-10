الامارات | أحمد بالهول الفلاسي رئيساً للهيئة العامة للرياضة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بالهول الفلاسي رئيساً للهيئة العامة للرياضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتكليف الدكتور أحمد حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ويختص المجلس بوضع الخطط والبرامج والأنظمة واللوائح الكفيلة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الرياضة في الدولة، والعمل على اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم هذا القطاع في الدولة.

وتشمل اختصاصات المجلس: تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وإصدار قرارات إشهار الجهات الرياضية، والبت في الشكاوى والتظلمات التي ترفع للهيئة من الجهات الرياضية في الدولة.

ويعمل المجلس، كذلك، على تنظيم وتطوير العمل في الهيئة، من حيث اعتماد السياسات والاستراتيجيات العامة والنظم واللوائح، وخطط العمل اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة.

يأتي هذا القرار في إطار تعزيز دور مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية، ورفع مستويات الكفاءة، وتطوير المنظومة الإدارية الحكومية، وتوفير أفضل الخدمات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news