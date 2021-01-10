الامارات | هيلمان: أداء لاعبي الوصل يتطوّر بشكل كبير

شكرا لقرائتكم خبر عن هيلمان: أداء لاعبي الوصل يتطوّر بشكل كبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، أن فريقه قدّم مباراة قوية أمام الشارقة في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، أول من أمس، التي انتهت بالتعادل من دون أهداف، موضحاً أن «الفهود» ظهر بشكل جيد، رغم غياب خمسة لاعبين أساسيين عن صفوف الفريق.

وقال هيلمان، في مؤتمر صحافي عقب المباراة، إن «المباراة كانت صعبة جداً، والفرص أمام المرمى كانت قليلة من الفريقين، واللاعبون لعبوا بشكل جيد، وكانت هناك محاولات من كل فريق لإحراز الأهداف، لكن التركيز كان كبيراً في الدفاع من جانب الفريقين».

وأضاف: «حاولنا تحقيق الفوز وصناعة الفرص، حتى نحصل على أفضلية عندما نخوض لقاء الإياب، لكن لم يحالفنا التوفيق، وبات يجب علينا أن نحقق الفوز على ملعبنا حتى يتأهل الفريق إلى نصف النهائي».

وأشار المدرب البرازيلي إلى أن أداء لاعبي الوصل يتطور بشكل كبير، وقال: «الأهم بالنسبة لنا أن مردود اللاعبين يتطور بشكل كبير، خصوصاً مع مشاركة بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في الفترة الماضية، وأنا راضٍ عن أداء الفريق، خصوصاً أننا لعبنا المباراة في ظل غياب خمسة لاعبين لأسباب مختلفة، وأنا سعيد بأداء اللاعبين بشكل عام».

محمد خلفان: التعادل أفضل من الخسارة على ملعبنا

قال لاعب الشارقة، محمد خلفان، إن فريقه كان يطمح إلى تحقيق الفوز على الوصل، أول من أمس، في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، لافتاً إلى أن التعادل يعد نتيجة جيدة، وأفضل من خسارة الشارقة على أرضه.

وأوضح خلفان في تصريحات صحافية أن لاعبي الشارقة لم يقصروا، وقال: «قدمنا مباراة جيدة، ولم يحالفنا التوفيق في إحراز أهداف، وأرى أن نتيجة التعادل جيدة، خصوصاً أن المباراة شهدت مشاركة بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بصورة مستمرة في المباريات الماضية».

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