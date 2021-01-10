الامارات | لاعب اتحاد كلباء: سجلنا في بني ياس على طريقة أوريغي أمام برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب اتحاد كلباء: سجلنا في بني ياس على طريقة أوريغي أمام برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف لاعب اتحاد كلباء، السويسري ديفيد مارياني، الهدف الذي صنعه لزميله التوغولي، بينيل مالابا، وسجله الأخير في شباك بني ياس، أول من أمس، في كأس الخليج العربي، بأنه مشابه تماماً للهدف الرابع الذي سجله لاعب ليفربول الإنجليزي، البلجيكي ديفوك أوريغي، حينما باغت لاعبي برشلونة الإسباني، خلال المباراة الشهيرة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عام 2019.

وقال مارياني، في تصريحات صحافية، عقب نهاية مباراتهم أمام بني ياس، إنهم كانوا يعرفون أن لاعبي «السماوي» يكونون بعيدين عن التركيز قبل تنفيذ الضربات الركنية، وقال: «لقد درسناهم عبر الفيديو، أخبرت زملائي اللاعبين بأن نباغتهم من خلال الضربات الركنية لأنهم لا يكونون جاهزين، ومن الجيد أننا نجحنا في تنفيذها بطريقة صحيحة ومشابهة لهدف أوريغي في برشلونة».

واعتبر اللاعب السويسري أن نتيجة التعادل الإيجابي 1-1، التي انتهت بها المباراة، جيدة، وقال: «في تقديري أنها نتيجة جيدة لأنها جاءت بعد مباراة قوية، وفي أحد الملاعب الصعبة، وأمام فريق جيد يمرّ بمرحلة من النتائج الإيجابية، مباراة الإياب سندخلها كأنها مباراة جديدة، وسنرى كيف ستكون الأمور وقتها».

من جانبه، قال مدرب فريق اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، إن التعادل نتيجة إيجابية بحسابات مباريات الذهاب والإياب، وأكد أن فريقه واجه منافساً صعباً ظل يحقق سلسلة من النتائج الإيجابية أخيراً، معتبراً أن لاعبي «النمور» قدموا مباراة كبيرة، وقال في المؤتمر الصحافي: «كان ينقصنا القليل عندما نفقد الكرة، عموماً كانت نتيجة إيجابية، فهذه النوعية من المباريات تُحسم في 180 دقيقة».

في المقابل، أكد مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال ايسيلا، أن فريقه لعب بصورة جيدة وسيطر على مجريات المباراة، وحصل على العديد من الفرص، لكن بسبب الاسترخاء استقبلت شباكهم هدفاً في الدقيقة 57، وقال ايسيلا عقب المباراة: «أنا راضٍ عن أداء الفريق، وعن النتيجة التي تحققت، ومتفائل بمباراة الإياب هناك في كلباء».

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