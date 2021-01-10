الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإسباني
ليفانتي - إيبار 17:00
إلتشي - خيتافي 19:15
بلد الوليد - فالنسيا 00:00
روما - الإنتر 15:30
أودينيزي - نابولي 18:00
بارما - لاتسيو 18:00
يوفنتوس - ساسولو 23:45
الدوري الألماني
بيليفيلد - هرتا برلين 21:00
سان جرمان - بريست 00:00
الدوري التونسي
الترجي - الرجيش 17:00
المنستيري - القيروان 17:00
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