اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي-الامارات اليوم. 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ليفانتي - إيبار 17:00

إلتشي - خيتافي 19:15

بلد الوليد - فالنسيا 00:00

روما - الإنتر 15:30

أودينيزي - نابولي 18:00

بارما - لاتسيو 18:00

يوفنتوس - ساسولو 23:45

الدوري الألماني

بيليفيلد - هرتا برلين 21:00

سان جرمان - بريست 00:00

الدوري التونسي

الترجي - الرجيش 17:00

المنستيري - القيروان 17:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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