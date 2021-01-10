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الامارات | رمسة ملاعب

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دبي -الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختيار

قال إداري في أحد أندية الدوري إن مدرب الفريق، الذي تم تعيينه أخيراً، سيتولى مسؤولية اختيار اللاعبين واحتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، من دون تدخل إدارة النادي، رغم أن المدرب لم يحصل على فرصة كافية للتعرف إلى اللاعبين الموجودين في الفريق.

صلاحيات

طلب الإداري البارز بأحد أندية دوري الخليج العربي من مجلس الإدارة منحه صلاحيات كاملة للقيام بدوره متحدثاً رسمياً باسم النادي، من دون أي تدخل من إدارة الإعلام بالنادي في عمله.

فرصة

لاعب صاعد بأحد أندية دوري الخليج العربي طلب من مدرب الفريق منحه فرصة أخرى، قبل وضع اسمه في كشف اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم في الفترة المقبلة، وتعهد اللاعب بالظهور بمستوى مختلف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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