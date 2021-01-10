الامارات | دبا الحصن يختبر صدارة النصر في دوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يختبر صدارة النصر في دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، منافسات الأسبوع الـ11 لدوري كرة الصالات، ويلعب فيها الشارقة مع الظفرة، كما يواجه دبا الحصن النصر في قمة الجولة، حيث يتصدر العميد بـ25 نقطة، بينما دبا الحصن خامساً (12 نقطة).

وقال مدرب النصر، البرازيلي ليوناردو، إنه يتوقعها مباراة صعبة على الفريقين، وأكد لـ«الإمارات اليوم»: «لن تخدعنا بعض نتائج دبا الحصن في المباريات الماضية، فهو فريق قوي وعنيد في ملعبه، ومعظم نتائجه الإيجابية تحققت في ملعبه، لذلك فإننا سنلعب بتركيز عالٍ وحذر، من أجل تخطي دبا الحصن لنيل ثلاث نقاط مهمة للحفاظ على الصدارة، خصوصاً أن العد التنازلي للبطولة بدأ مع بدء مرحلة الإياب».

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