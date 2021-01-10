الامارات | المنصوري يتصدر «توين تيب» والمهارات في «كايت سيرف دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري يتصدر «توين تيب» والمهارات في «كايت سيرف دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز قائد المنتخب الوطني لرياضة ألواح التزحلق على المياه بالمظلات (كايت سيرف)، محمد المنصوري بالمركز الأول لفئتي توين تيب والمهارات المفتوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة 2021، التي جرت أحداثها في شاطئ نسناس بجميرا، أول من أمس.

وتفوق المنصوري على جميع المشاركين، مسجلاً أفضل معدل في الفئتين ضمن البطولة التي شهدت التنافس بين 83 متسابقاً، ومتسابقة في ثلاث فئات، هي: توين تيب، والمهارات المفتوحة، وهايدروفويل. واعتلى المنصوري صدارة فئة توين تيب، متقدماً على سهيل المري (الثاني)، وخالد بالجافلة (الثالث)، فيما نال المركز الأول في فئة المهارات المفتوحة، متفوقاً على سالم بن جرش السويدي (الثاني)، وراشد الفلاسي (الثالث). وحقق البطل الصاعد، عبدالله المحيربي، المركز الثاني في فئة المهارات المفتوحة خلف اللبناني جبريل كاساس، والمركز الثالث في توين تيب خلف كاساس، والفرنسي أليكس أنسيدي.

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