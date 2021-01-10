شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يكشف خطط الزمالك في ميركاتو الشتاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن إدارة ناديه لم تحسم الموقف النهائي من عروض الإعارة التي وصلت للاعبي الزمالك خلال الفترة الجارية، ومن ضمنهم مصطفى فتحي ومحمود عبدالعزيز.

وأضاف أشرف قاسم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«لا جديد بشأن التعاقدات الجديدة في يناير، المجموعة التي نمتلكها جيدة، واقتراب مستوياتهم، عامل إيجابي لمواجهة ضغط المباريات».

وتابع: «إمام عاشور لاعب مميز، واستغل الفرصة التي منحت له من جانب البرتغالي جايمي باتشيكو، وبات من أبرز العناصر».

وأكمل: «فرجاني ساسي كان بعيدًا عن الفريق في الفترة الأخيرة، ويدخل مع الفريق بشكل تدريجي».

وأتم: «لانفكر في الاستغناء عن أي عنصر في الوقت الحالي، نظرًا للحاجة إلى خدمات الجميع».