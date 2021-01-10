شكرا لقرائتكم خبر عن أول إصابة بكورونا في منتخب اليد قبل أيام على انطلاق المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد والمشرف العام على المنتخبات الوطنية بفيروس كورونا.

وكان صفا عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ملازما للمنتخب الوطني طوال الفترة الأخيرة وترك عمله الخاص وبيته ليواصل خدماته مع المنتخب الوطني في المعسكر قبل الأخير ورفع الروح المعنوية للاعبين مثلما حدث قبل مونديال الدانمارك وألمانيا عام 2019 وقبل بطولة الأمم الإفريقية بتونس والتي توج فيها فراعنة اليد باللقب الإفريقي على حساب تونس حامل لقب النسخة الماضية.

ويقيم صفا الآن بمنزله منعزلا بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة ومع بدء مرحلة العلاج.

واتصل المهندس هشام نصر وئيس اتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة للبطولة، وجميع أعضاء مجلس الإدارة للاطمئنان على زميلهم في مجلس الإدارة وأمين صندوق الاتحاد مؤمن صفا وكذلك حسين لبيب مدير البطولة الذي كان دائم الإتصال بصفا خلال الأيام الماضية.