شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يكشف حقيقة تلقيه عرضًا رسميًا من ريال مديد لضم محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن حقيقة تليقه عرضًا رسميًا من نادي ريال مدريد الإسباني خلال هذه الفترة لضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر والريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع «سبورت»، قال النادي الإنجليزي، حتى الآن، لم نتلق أي عروض انتقال بشأن محمد صلاح، ولا يوجد شيئا ملموسا على الإطلاق من جانب وكيل صلاح، رامي عباس، أو ليفربول.