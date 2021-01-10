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ليفربول يكشف حقيقة تلقيه عرضًا رسميًا من ريال مديد لضم محمد صلاح

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن حقيقة تليقه عرضًا رسميًا من نادي الإسباني خلال هذه الفترة لضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر والريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع «سبورت»، قال النادي الإنجليزي، حتى الآن، لم نتلق أي عروض انتقال بشأن محمد صلاح، ولا يوجد شيئا ملموسا على الإطلاق من جانب وكيل صلاح، رامي عباس، أو ليفربول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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