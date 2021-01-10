شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يوضح حقيقة إيقاف فرجاني ساسي في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالزمالك، إن الاستقرار الفني داخل نادي ميت عقبة وراء النتائج الكبيرة والإيجابية التي يحققها الفريق الأبيض.

وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الزمالك يضم في كل مركز 3 لاعبين، ونادي الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين المحترمين في كافة المراكز».

وتابع: «إمام عاشور يؤدي بشكل جيد بسبب مساعدة زملاءه وهو لاعب ملتزم للغاية داخل الملعب وأقوم بتحيته وبتحية كافة اللاعبين».

وعن تجميد فرجاني ساسي بسبب عدم التجديد، شدد: «لماذا نجمد فرجاني ساسي وهو يتدرب بشكل جيد ونحتاج إلى خدماته فلماذا سيتم ابعاده أو تهميشه».