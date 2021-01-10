شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يحدد الموقف النهائي للثنائي زيزو ومصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالزمالك، على العرض المقدم إلى أحمد سيد «زيزو»، جناح النادي ومصطفى محمد مهاجم الفريق.

وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أحمد سيد زيزو مستمر في صفوف نادي الزمالك ولن يرحل في الفترة الجارية».

وتابع: «زيزو أحد الركائز الأساسية داخل صفوف نادي الزمالك ولن يرحل في الوقت الجاري».

وعن رحيل مصطفى محمد عن صفوف نادي الزمالك، شدد: «مصطفى محمد سيتم حسم مصيره من قبل إدارة نادي الزمالك».